600 KİŞİ KATILACAK
Düğün hazırlıkları için hiçbir masraftan kaçınmayan çift 1 milyon TL'yi gözden çıkardı.
Tropikal konseptli bir gecede düzenleyen Bengü, düğüne 600 konuk davet etti.
Bengü bugün evleniyor! İşte Bengü ile Selim Selimoğlu'nun görkemli düğünü...
Ünlü şarkıcı Bengü ve nişanlısı Selim Selimoğlu geçtiğimiz pazar günü sosyal medyayı kasıp kavuran bir kına gecesiyle gündeme gelmişti. Mutlulukları yüzlerinden okunan Bengü ve Selim çiftinin beklenen düğünü ise bugün. Bengü ve Selim Selimoğlu bugün dünyaevine giriyor. İşte Selim Selimoğlu ve Bengü'nün düğünü hakkında detaylar...
600 KİŞİ KATILACAK
Etiketler: Selim Selimoğlu , Bengü , Çağla Şikel , Esra Erol , hakan akkaya , Sosyal medya
- Bengü'nün dillere destan kına gecesi!
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