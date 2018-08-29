Sen Anlat Karadeniz bu akşam 20:30'da sevenleriyle buluşacak. Yeni bölümün fragmanı bu akşam 08:30'da Atv ekranlarında yerini alıyor. Sen Anlat Karadeniz 2. sezon ne zaman başlayacak merak konusu olmaya devam ediyor. İzleyici heyecanla Sen Anlat Karadeniz'i bekliyor. Sen Anlat Karadeniz için bu akşam herkes ekran başına...