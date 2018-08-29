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Sen Anlat yayınlandı mı? Sen bu akşam yayınlanıyor! Sen Anlat Karadeniz izle...

Sen Anlat birinci fragmanı yayınlanmıştı. Atv ekranlarının reyting rekortmeni Sen bu akşam 20:30'da la ekranlara gelecek. Sen Anlat Karadeniz sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Bu akşam herkes ekran başına! Sen Anlat Karadeniz 2. sezon yeni fragman Atv ekranlarında sizlerle buluşacak...

Sen Anlat Karadeniz bu akşam 20:30'da sevenleriyle buluşacak. Yeni bölümün fragmanı bu akşam 08:30'da Atv ekranlarında yerini alıyor. Sen Anlat Karadeniz 2. sezon ne zaman başlayacak merak konusu olmaya devam ediyor. İzleyici heyecanla Sen Anlat Karadeniz'i bekliyor. Sen Anlat Karadeniz için bu akşam herkes ekran başına...

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 18:59
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