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'le aşk yaşıyor iddialarına ilk kez cevap verdi!

geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 'da ile görüntülendikten sonra aralarında aşk var dedikoduları çıkmıştı. Engin Öztürk bu iddialara arkadaşız diye cevap verse de Cansu Dere yalnızca gülümsemeyi tercih ediyordu. Ancak sonunda Nişantaşı'nda muhabirlere Engin Öztürk'le aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi...

Cansu Dere aşk iddialarına ilk kez cevap verdi!

Cansu Dere, önceki gün Nişantaşı'nda objektife takıldı. Girdiği bir dükkandan 10 paket kahve alan Cansu Dere, geçen hafta Bodrum'da Engin Öztürk'le tatil yaptıkları sırada çekilen fotoğraflarla ilgili konuştu.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba 10:42
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