Cansu Dere, önceki gün Nişantaşı'nda objektife takıldı. Girdiği bir dükkandan 10 paket kahve alan Cansu Dere, geçen hafta Bodrum'da Engin Öztürk'le tatil yaptıkları sırada çekilen fotoğraflarla ilgili konuştu.
Cansu Dere Engin Öztürk'le aşk yaşıyor iddialarına ilk kez cevap verdi!
Cansu Dere geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bodrum'da Engin Öztürk ile görüntülendikten sonra aralarında aşk var dedikoduları çıkmıştı. Engin Öztürk bu iddialara arkadaşız diye cevap verse de Cansu Dere yalnızca gülümsemeyi tercih ediyordu. Ancak sonunda Nişantaşı'nda muhabirlere Engin Öztürk'le aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi...
Etiketler: Engin Öztürk , Cansu Dere , Bodrum
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