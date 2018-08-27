Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta dünyaevine girecek olan şarkıcı Bengü, dün akşam kına gecesi düzenledi. Törene aralarında Çağla Şıkel, Esra Erol ve Hakan Akkaya'nın da olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.Ünlü şark��cı Bengü ile nişanlısı Selim Selimoğlu dün akşam ünlü şarkıcının evinde düzenlenen kına gecesinde karşılıklı oynadı.
Bengü'nündillere destan kına gecesi!
Ünlü şarkıcı Bengü ve nişanlısı Selim Selimoğlu dün kına gecesinde döktürdü. Kına gecesi olan Bengü'nün ve müstakbel eşi Selim Selimoğlu'nun mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı. Neredeyse bütün ünlü isimlerin bulunduğu kına gecesinden görüntüler ise sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. İşte Bengü gelinin kına gecesi...
Etiketler: Çağla Şikel , Esra Erol , hakan akkaya , Selim Selimoğlu , 29 Ağustos , Sosyal medya , Bengü , Bengünün kınası
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.