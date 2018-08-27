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'nündillere destan kına gecesi!

Ünlü şarkıcı ve nişanlısı dün kına gecesinde döktürdü. Kına gecesi olan Bengü'nün ve müstakbel eşi Selim Selimoğlu'nun mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı. Neredeyse bütün ünlü isimlerin bulunduğu kına gecesinden görüntüler ise da izlenme rekoru kırdı. İşte Bengü gelinin kına gecesi...

Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta dünyaevine girecek olan şarkıcı Bengü, dün akşam kına gecesi düzenledi. Törene aralarında Çağla Şıkel, Esra Erol ve Hakan Akkaya'nın da olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.Ünlü şark��cı Bengü ile nişanlısı Selim Selimoğlu dün akşam ünlü şarkıcının evinde düzenlenen kına gecesinde karşılıklı oynadı.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 11:28
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