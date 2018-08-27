Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta dünyaevine girecek olan şarkıcı Bengü, dün akşam kına gecesi düzenledi. Törene aralarında Çağla Şıkel, Esra Erol ve Hakan Akkaya'nın da olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.Ünlü şark��cı Bengü ile nişanlısı Selim Selimoğlu dün akşam ünlü şarkıcının evinde düzenlenen kına gecesinde karşılıklı oynadı.