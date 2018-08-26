Beraber boy gösterdikleri günden beri yoğun ilginin odak noktası olan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer çiftinin aşk dolu paylaşımı yine çok konuşuldu. Çiftin samimi pozu, hayranlarını hem kıskandırdı hem gıpta ettirdi. Romantik poza yapılan takipçi yorumları ise tebessüm ettirdi.
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ ile romantik dakikalarını paylaştı! Takipçileri kıskandı
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ 19 Şubat 2016 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin aşkları hız kesmeden devam ediyor. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ her anları ile örnek çift olarak gösterilirken aşklarını da dolu dizgin yaşamaya devam ediyorlar. Başak Dizer'in eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaşması takipçileri oldukça kıskandırdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in dillere destan pozları...
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ , başak dizer
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