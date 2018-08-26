Beraber boy gösterdikleri günden beri yoğun ilginin odak noktası olan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer çiftinin aşk dolu paylaşımı yine çok konuşuldu. Çiftin samimi pozu, hayranlarını hem kıskandırdı hem gıpta ettirdi. Romantik poza yapılan takipçi yorumları ise tebessüm ettirdi.