Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta ünlü bir otel odasının 10. katında öldürüldü. Ölümüyle herkesi büyük yasa boğan Şaşmaz'ı birinci yılında yakın arkadaşı Pınar Altuğ unutmadı
Vatan Şaşmaz'ın ölümünün birinci yıl dönümünde yakın arkadaşı Pınar Altuğ'dan duygusal paylaşım..
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, bundan tam bir yıl önce otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın birinci ölüm yıl dönümünü unutmadı. Pınar Altuğ; Vatan Şaşmaz ve eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı'nın da aynı karede olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından duygusal bir not yazarak paylaştı.
Etiketler: Pınar Altuğ , Tamer Karadağlı , Vatan Şaşmaz , filiz aker , Beşiktaş , instagram
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