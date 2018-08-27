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'ın ölümünün birinci yıl dönümünde yakın arkadaşı 'dan duygusal paylaşım..

Ünlü oyuncu , bundan tam bir yıl önce otel odasında eski manken tarafından öldürülen 'ın birinci ölüm yıl dönümünü unutmadı. Pınar Altuğ; Vatan Şaşmaz ve eski rol arkadaşı 'nın da aynı karede olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından duygusal bir not yazarak paylaştı.

Pınar Altuğ Vatan Şaşmazı unutmadı!

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta ünlü bir otel odasının 10. katında öldürüldü. Ölümüyle herkesi büyük yasa boğan Şaşmaz'ı birinci yılında yakın arkadaşı Pınar Altuğ unutmadı

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 17:25
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