Cem Yılmaz hayranlarıyla arasına etten duvar ördürdü yetmedi çocukları kovdu

Bodrum antik tiyatroda, MFÖ konserine gelen Cem Yılmaz'ın tavrı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini ret eden Cem Yılmaz, sevenleriyle arasına etten duvar ördürdü. Aynı konsere gelen Ali Sunal'ın hiçbir hayranını kırmayarak fotoğraf çektirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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