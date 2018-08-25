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Cem Yılmaz hayranlarıyla arasına etten duvar ördürdü yetmedi çocukları kovdu

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, antik tiyatroda MFÖ konserini izleyenler arasındaydı. Hayranlarıyla arasına etten duvar ördüren Cem Yılmaz, fotoğraf çektirmek isteyen çocukları da kovdu.

Kendini ne sanıyorsun!

Bodrum antik tiyatroda, MFÖ konserine gelen Cem Yılmaz'ın tavrı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini ret eden Cem Yılmaz, sevenleriyle arasına etten duvar ördürdü. Aynı konsere gelen Ali Sunal'ın hiçbir hayranını kırmayarak fotoğraf çektirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 13:17
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