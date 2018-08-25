Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve geçtiğimiz gün vertigo rahatsızlığından dolayı sahneye tekerlekli sandalye ile çıkan Mehmet Ali Erbil, Posta'ya verdiği röportajda yeniden evlenirse çocuk yapabileceğini söyledi.

"BAŞ DÖNMESİ VE YORGUNLUK HİSSİ VAR"

Televizyona ara vererek kendini çocuklarına ve dinlenmeye adadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, tekerlekli sandalyedeki görüntüleri için "Bayramın birinci günü vertigo rahatsızlığımdan dolayı sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktım ama o ciddi bir durum değil. Arada baş dönmesi ve yorgunluk hissi veriyor. Alıştım artık ona." dedi.



"BUGÜN EVLENSEM YİNE ÇOCUK YAPARIM"

Önceden verdiği bir röportajda "30'u bünyem kabul etmiyor" diyen Erbil, şimdilerde 30-32 yaşındaki kadınlarla birlikte olabileceğini söyledi. "Yeniden evlenirseniz nasıl biri olur?" sorusuna cevap veren Erbil, "Büyük konuşmayayım ama çocuk sahibi olmasın. Benimkiler bana yeter. Bu yaşımdan sonra bir de çoluk çocukla uğraştırmasın beni. Benden olabilir ama o ayrı. Bugün evlensem yine çocuk yaparım. Ama aşk başka bir konu. O zaman işler değişiyor. Dediğin lafları yiyebilirsin de. Normalde hiç beğenmeyeceğim bir kadına da aşık olabilirsin. Belki kadın pavyondan çıkacak tövbe yarabbi. Bilemeyiz. Ama kendini beğenmiş, sonradan görme bir kadın olmasın. Güldürmeyi hep benden beklemesin, o da beni güldürsün."



"100 TANEDEN BİRİ İŞTE"



Çocuklarının kendi sevgilileriyle tanışmasından rahatsız olduğunu söyleyen Erbil sözlerine şöyle devam etti: "Yasmin hiç kabullenmiyor benim tanıştırdıklarımı. Ali Sadi hele, gördüğünde, "Gel tanış oğlum" diyorum. "Ne tanışacağım 100 taneden biri işte" diyor. Yasmin bazen hakaret de ediyor, münakaşaya giriyor. Çocuklardaki savunma iç güdüsü sanırım."