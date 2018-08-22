Oyuncu Sinem Kobal ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu 14 Mayıs 2016 yılında dünyaevine girdi.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu uzun zaman sonra görüntülendi!
Oyuncu Sinem Kobal ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu 14 Mayıs 2016 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda bebeklerini kaybettikleri iddialarıyla gündeme gelen çift tatilini bitirip İstanbul'a dönüş yapmıştı ancak önceki gün yeniden tatil için havalimanına giderlerken görüntülendiler. Sinem Kobal'ın gergin tavrı ise gözlerden kaçmadı...İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu...
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