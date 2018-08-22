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antik tiyatroda konser veren , rol arkadaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Talat Bulut ile beraber aynı dizide Başrol oynayan ünlü sanatçı, taciz iddialarının ardından Bulut’un yeniden dizide rol alması ile ilgili sorulara “Maalesef” diyerek cevap verdi.

Ünlü sanatçı Şevval Sam, Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar'ın hayatından önemli kesitler ve şarkıların yer aldığı "Müzeyyen" isimli tek kişilik müzikal gösteri ile Bodrumluların karşısına çıktı. 84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran değerli sanatçı Müzeyyen Senar'ın hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı "Müzeyyen" isimli tek kişilik müzikal gösteri, 100'üncü doğum yılında Bodrum Antik Tiyatro'da ünlü sanatçı Şevval Sam tarafından sahneye taşındı.

Müzikal gösterinin ardında Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şevval Sam Bodrum'da konser verdiği için çok memnun olduğunu söyleyerek "Bodrum'da konser vermem çok özel bir durum çünkü Müzeyyen Senar son günlerini burada geçirdi. Burası ve harbiye açık havadaki konserimiz çok güzeldi. Müzeyyen Senar 70'ici yılını Harbiye'de kutladı. Burada onun 100'üncü yaşını kutladığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 17:47
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