Bir gece kulübünde sahne alan sanatçı hayranları ile buluştu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi.
Demet Akalın'ın elbisesinin üzerindeki yazı olay yarattı
Kurban Bayramı tatili için Bodrum'u tercih eden vatandaşlar, Demet Akalın konseri ile coştu. Üzerinde İngilizce ''I wish I could put some people mute on'' (Keşke bazı insanları sessize alabilsem) yazılı elbiseyle sahneye çıkan Demet Akalın herkesin kafasında soru işareti oluşturdu. Acaba birisine mesaj mı veriyor diye düşünen vatandaşlar ve Demet Akalın konserinden görüntüler...
Etiketler: demet akalın , Bodrum , Üzerinde İngilizce
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