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  1. Ünlü sanatçının cenazesinde büyük vefasızlık

'ın elbisesinin üzerindeki yazı olay yarattı

Kurban Bayramı tatili için 'u tercih eden vatandaşlar, konseri ile coştu. ''I wish I could put some people mute on'' (Keşke bazı insanları sessize alabilsem) yazılı elbiseyle sahneye çıkan Demet Akalın herkesin kafasında soru işareti oluşturdu. Acaba birisine mesaj mı veriyor diye düşünen vatandaşlar ve Demet Akalın konserinden görüntüler...

Demet Akalının elbisesi olay yarattı

Bir gece kulübünde sahne alan sanatçı hayranları ile buluştu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 16:11
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