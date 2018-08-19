69 yaşındaki Yeşilçam'ın ünlü siması Sıtkı Sezgin, Öksüzler filminde Sezer İnanoğlu ile olan repliğinde sıpayı almak için girdiği ağız münakaşasında, "Benim olacak Fıstık. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Babam çok zengin, çuvalla para verir" sözleriyle akıllara kazınmıştı.
Sıtkı Sezgin, kısa bir süre önce çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sıtkı Sezgin, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sıtkı Sezgin'in cenazesi bugün Samsun Büyük Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
'Şişko Nuri’nin cenazesinde büyük vefasızlık
Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin'in cenazesine sanatçı dostlarından kimse katılmadı.
69 yaşındaki Yeşilçam'ın ünlü siması Sıtkı Sezgin, Öksüzler filminde Sezer İnanoğlu ile olan repliğinde sıpayı almak için girdiği ağız münakaşasında, "Benim olacak Fıstık. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Babam çok zengin, çuvalla para verir" sözleriyle akıllara kazınmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.