'Prenses Düzyatan' dünyaya geldi

Neslişah Alkoçlar, dün Amerika'da doğum yaptı. Ünlü çift, güzel haberi yakınlarına "Prenses Düzyatan geldi. İsmi Alara oldu" diyerek paylaştı.
Hülya Koçyiğit, kısa süre önce torunun doğumunda olmak için Amerika'ya gitmişti. Doğumda, Engin Altan Düzyatan'ın ailesinin de orada bulunduğu öğrenildi.
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, 5 Eylül'de İstanbul'a geri dönmeyi planlıyor.
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