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Eda Taşpınar'ın vasiyeti şaşırttı: Öldükten sonra parti yapsınlar

Fit vücuduyla hayranlık uyandıran Model Eda Taşpınar'ın "Ben öldükten sonra parti yapsınlar" ilginç vasiyeti şaşırttı.

Vasiyeti şok etti

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla ve söylemleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 12:36
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