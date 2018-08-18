Sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla ve söylemleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Eda Taşpınar'ın vasiyeti şaşırttı: Öldükten sonra parti yapsınlar
Fit vücuduyla hayranlık uyandıran Model Eda Taşpınar'ın "Ben öldükten sonra parti yapsınlar" ilginç vasiyeti şaşırttı.
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