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Seda Sayan'ın 9 milyon TL'lik yeni evi

9 milyon TLlik huzur!

Seda Sayan, Levent'te bulunan bir rezidanstan kendisine yaklaşık 9 milyon TL değerinde lüks bir daire satın aldı. Sanatçı, evinin manzarasını #huzur etiketiyle paylaştı.

  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 12:02
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