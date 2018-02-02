4 milyonluk gece turu!

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, önceki gece İstinye Park'taydı. AVM içinde yer alan Zuma adlı restoranda düzenlenen partiye katılan futbolcu, çıkışta lüks otomobiliyle ilgi odağı oldu.





​Paparazzi, hayır!



Partiye değeri 4 milyon 150 bin lira olan Rolls Royce Ghost marka otomobiliyle gelen Lens, fazla kilolarından dolayı görüntülenmek istemedi ve eliyle göbeğini kapadı. Futbolcu, "Paparazzi, hayır" diyerek görüntü alınmasını engellemek istedi.