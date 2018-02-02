4 milyonluk gece turu!

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, önceki gece İstinye Park'taydı. AVM içinde yer alan Zuma adlı restoranda düzenlenen partiye katılan futbolcu, çıkışta lüks otomobiliyle ilgi odağı oldu.
Paparazzi, hayır!
Partiye değeri 4 milyon 150 bin lira olan Rolls Royce Ghost marka otomobiliyle gelen Lens, fazla kilolarından dolayı görüntülenmek istemedi ve eliyle göbeğini kapadı. Futbolcu, "Paparazzi, hayır" diyerek görüntü alınmasını engellemek istedi.
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