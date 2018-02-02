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4 milyonluk gece turu!

Beşiktaşlı futbolcu , önceki gece yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ultra lüks aracıyla yollardaydı.

4 milyonluk gece turu!

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu , önceki gece İstinye Park'taydı. AVM içinde yer alan Zuma adlı restoranda düzenlenen partiye katılan futbolcu, çıkışta lüks otomobiliyle ilgi odağı oldu.



Paparazzi, hayır!

Partiye değeri 4 milyon 150 bin lira olan Rolls Royce Ghost marka otomobiliyle gelen Lens, fazla kilolarından dolayı görüntülenmek istemedi ve eliyle göbeğini kapadı. Futbolcu, "Paparazzi, hayır" diyerek görüntü alınmasını engellemek istedi.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 08:01
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