Defne Samyeli, kızlarıyla birlikte Alaçatı'da tatil yapıyor.
Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli, Alaçatı'da tatil yapıyor. Bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Samyeli, fiziğiyle takipçilerini büyüledi.
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