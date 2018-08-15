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Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli, Alaçatı'da tatil yapıyor. Bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Samyeli, fiziğiyle takipçilerini büyüledi.

Defne Samyelinin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli, kızlarıyla birlikte Alaçatı'da tatil yapıyor.

  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 14:02
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