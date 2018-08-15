Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin oğlu Gökhan, 2016'da Seda Han ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Orhan Gencebay müstakbel gelin adayına onay verdi
Orhan Gencebay ve müstakbel gelini bir araya geldi. Sevim Emre ile Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, 2016 yılından bu yana Seda Han ile birliktelik yaşıyor. Gökhan ve Seda çifti, anne Sevim Emre ve baba Orhan Gencebay ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Orhan Gencebay müstakbel gelini ile çok iyi anlaşıyor. İşte o görüntüler...
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