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adayına onay verdi

ve i bir araya geldi. Sevim Emre ile Orhan Gencebay'ın oğlu , 2016 yılından bu yana ile birliktelik yaşıyor. Gökhan ve Seda çifti, anne Sevim Emre ve baba Orhan Gencebay ile birlikte 'da tatil yapıyor. Orhan Gencebay müstakbel gelini ile çok iyi anlaşıyor. İşte o görüntüler...

Orhan Gencebayın müstakbel gelini

Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin oğlu Gökhan, 2016'da Seda Han ile aşk yaşamaya başlamıştı. ​

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 10:09
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