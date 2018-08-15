Seda Sayan, Levent'te bulunan bir rezidanstan kendisine yaklaşık 9 milyon TL değerinde lüks bir daire satın aldı. Sanatçı, evinin manzarasını #huzur etiketiyle paylaştı.
9 milyon TL'lik huzur!
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