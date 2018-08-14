Özcan Deniz ile geçen martta nikâh masasına oturan Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey, geçen nisan ayında dünyaya geldi.
Feyza Deniz' in oğlu Kuzey'le paylaştığı fotoğrafa Özcan Deniz'den yorum gecikmedi
Özcan Deniz kısa bir süre önce baba oldu. Babalık heyecanını sosyal medyadan her seferinde dile getiren Deniz'in eşi Feyza Deniz, 4 aylık oğulları Kuzey ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Özcan Deniz bu karenin altına ''Bebeklerim'' notunu düştü. İşte o paylaşım...
Etiketler: Özcan Deniz , Feyza Deniz , instagram , instagram
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