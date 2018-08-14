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' in oğlu Kuzey'le paylaştığı fotoğrafa 'den yorum gecikmedi

kısa bir süre önce baba oldu. Babalık heyecanını sosyal medyadan her seferinde dile getiren Deniz'in eşi , 4 aylık oğulları Kuzey ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Özcan Deniz bu karenin altına ''Bebeklerim'' notunu düştü. İşte o paylaşım...

Özcan Deniz: Bebeklerim benim

Özcan Deniz ile geçen martta nikâh masasına oturan Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey, geçen nisan ayında dünyaya geldi.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 12:08
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