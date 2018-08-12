İrem Derici ile oyuncu Barış Murat Yağcı arasında geçen Aralık'ta aşk dedikodusu çıkmıştı.
İrem Derici'den Barış Murat Yağcı'ya yanıt!
Geçtiğimiz günlerde İrem Derici ile Barış Murat Yağcı arasında çıkan aşk dedikodularına Yağcı; "Konuşmaları çok argo, bu durum beni çok rahatsız ediyor" cevabını verirken, İrem Derici'den konu hakkında bir yorum gelmemişti. Ancak suskunluğunu bozan Derici bakın Yağcı için neler söyledi...
Etiketler: Barış Murat Yağcı , irem derici , Bodrum
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.