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'den 'ya yanıt!

Geçtiğimiz günlerde ile arasında çıkan aşk dedikodularına Yağcı; "Konuşmaları çok argo, bu durum beni çok rahatsız ediyor" cevabını verirken, İrem Derici'den konu hakkında bir yorum gelmemişti. Ancak suskunluğunu bozan Derici bakın Yağcı için neler söyledi...

Dericiden Barış Murat Yağcıya yanıt

İrem Derici ile oyuncu Barış Murat Yağcı arasında geçen Aralık'ta aşk dedikodusu çıkmıştı.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 12:08
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