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  1. Özcan Deniz: ''Bebeklerim benim''

için 'da servet harcanıyor!

(23) ve ekibi bu akşam verecekleri konser için 'ya geldi. Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, geceliği 15 bin dolar olan villaya dün yerleşti. Antalya'da olmaktan keyif aldığını söyleyen Lipa, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi. İşte Antalya'dan Dua Lipa detayları...

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 17:11
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