Yol Durumu

Dua Lipa için Antalya'da servet harcanıyor!

14 Ağustos 2018, Salı

Dua Lipa (23) ve ekibi bu akşam verecekleri konser için Antalya'ya geldi. Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, geceliği 15 bin dolar olan villaya dün yerleşti. Antalya'da olmaktan keyif aldığını söyleyen Lipa, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi. İşte Antalya'dan Dua Lipa detayları...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Magazin Videoları