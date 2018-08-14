Dua Lipa için Antalya'da servet harcanıyor! 14 Ağustos 2018, Salı

Dua Lipa (23) ve ekibi bu akşam verecekleri konser için Antalya'ya geldi. Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, geceliği 15 bin dolar olan villaya dün yerleşti. Antalya'da olmaktan keyif aldığını söyleyen Lipa, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi. İşte Antalya'dan Dua Lipa detayları...