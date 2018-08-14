Dua Lipa (23) ve ekibi bu akşam verecekleri konser için Antalya'ya geldi. Dünya müzik listelerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, geceliği 15 bin dolar olan villaya dün yerleşti. Antalya'da olmaktan keyif aldığını söyleyen Lipa, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi. İşte Antalya'dan Dua Lipa detayları...
Dua Lipa için Antalya'da servet harcanıyor!14 Ağustos 2018, Salı
- Dua Lipa için Antalya'da servet harcanıyor!
- Eylül Öztürk canlı yayında hamile olduğunu açıkladı
- Buse Varol ve Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
- Hülya Avşar da o akıma uydu!
- Bülent Ersoy Bodrum'da motosiklete bindi!
- Özge Borak geceye damga vurdu
- Inna İstanbul konserinde sahneden yere düştü
- Defne Samyeli Cem Yılmaz'la yakalandı
- Ceren Hindistan'dan yürekleri burkan paylaşım
- Alişan'dan Buse'ye sürpriz evlilik teklifi
- Sıla Ahmet Kural'la ilgili sorulara yanıt verdi!
- Şahan bu kez Tarkan'a özendi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.