Narcı, ayrılıkla ilgili soru üzerine Akçıl'a sitem etti. İşte Narcı'nın sözleri...
Buse Narcı ayrılık kararıyla ilgili: ''Sinan bu kararı herhalde ikinci kişiliğiyle aldı''
Buse Narcı'nın "O benim Yunan heykelim" dediği Sinan Akçıl ile ilişkisi jet hızıyla başlayıp aynı hızla birkaç hafta içinde noktalandı. Akçıl'ın ayrılık kararlarını açıklaması ve yeni aşka yelken açmasının üzerine Buse Narcı'dan ilk açıklama geldi. İşte haberin detayı...
Etiketler: Buse Narcı , Sinan Akçıl
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