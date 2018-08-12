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ayrılık kararıyla ilgili: ''Sinan bu kararı herhalde ikinci kişiliğiyle aldı''

'nın "O benim Yunan heykelim" dediği ile ilişkisi jet hızıyla başlayıp aynı hızla birkaç hafta içinde noktalandı. Akçıl'ın ayrılık kararlarını açıklaması ve yeni aşka yelken açmasının üzerine Buse Narcı'dan ilk açıklama geldi. İşte haberin detayı...

Sinan bu kararı herhalde ikinci kişiliğiyle aldı

Narcı, ayrılıkla ilgili soru üzerine Akçıl'a sitem etti. İşte Narcı'nın sözleri...

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 12:24
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