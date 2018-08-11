Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosunda flaş ayrılık!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş ayrılık!..
Deniz Çakır, yapımcı Raci Şaşmaz'ın kararıyla, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş ayrılık!..
Deniz Çakır, yapımcı Raci Şaşmaz'ın kararıyla, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.