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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosunda flaş ayrılık!

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği ATV'nin rating rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş ayırılık yaşandı. Yapımcı Şaşmaz, Oktay Kaynarca ile dizinin başrolünü paylaşan Deniz Çakır'ın dizinin yeni sezon kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın kadrosunda flaş ayrılık!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş ayrılık!..

Deniz Çakır, yapımcı Raci Şaşmaz'ın kararıyla, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 14:40
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