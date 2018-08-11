50 yaşındaki Efsane şarkıcı Celine Dion, son görüntüsüyle şoke etti.
Celine Dion makyajsız hali ile şoke etti
En güçlü ve en duygulu sese sahip 50 yaşındaki Celine Dion, konser için gittiği Yeni Zelanda'da görüntülendi. Ünlü şarkıcı, makyajsız haliyle şaşırttı.
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