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Celine Dion makyajsız hali ile şoke etti

En güçlü ve en duygulu sese sahip 50 yaşındaki Celine Dion, konser için gittiği Yeni Zelanda'da görüntülendi. Ünlü şarkıcı, makyajsız haliyle şaşırttı.

Makyajsız hali ile şoke etti

50 yaşındaki Efsane şarkıcı Celine Dion, son görüntüsüyle şoke etti.

  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 09:58
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