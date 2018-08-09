Yol Durumu
  1. Sinan Akçıl'ın şaşırtan açıklaması

da 'ı engelleyen burslu öğrenci özür diledi

, bir yıldır ihtiyacı olan bir kişiye burs veriyordu. Burs verdiği genç ile iletişimini twitter üzerinden sağlayan Tüzünataç dün ilginç bir açıklama yaptı. Son bursu yatırdıktan hemen sonra Berrak Tüzünataç'ı hesabından silen genç bugün konuyla ilgili cevap niteliğinde bir video paylaştı ve Berrak Tüzünataç'tan özür diledi. İşte o video...

Berrak Tüzünataçı engelleyen burslu öğrenci özür diledi

, bir senedir ihtiyacı olan bir kişiye burs veriyordu. Oyuncu, son bursu yatırdıktan sonra burs verdiği kişi tarafından dan engellendi. Çok geçmeden öğrenci genç, çektiği video ile ünlü oyuncudan özür diledi.

Oyuncu Berrak Tüzünataç, burs verdiği kişi tarafından sosyal medyada engellendi. Berrak Tüzünataç'ın olayı "Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kişi, son bursunu alıp beni bloklamış. Ahahahahahhaha. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendim hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım (umarım..)'' sözleriyle dile getirdi.

İşte Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrencinin çektiği özür videosu...

Etiketler: ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 16:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar