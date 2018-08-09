Berrak Tüzünataç, bir senedir ihtiyacı olan bir kişiye burs veriyordu. Oyuncu, son bursu yatırdıktan sonra burs verdiği kişi tarafından sosyal medyadan engellendi. Çok geçmeden öğrenci genç, çektiği video ile ünlü oyuncudan özür diledi.

Oyuncu Berrak Tüzünataç, burs verdiği kişi tarafından sosyal medyada engellendi. Berrak Tüzünataç'ın olayı "Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kişi, son bursunu alıp beni bloklamış. Ahahahahahhaha. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendim hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım (umarım..)'' sözleriyle dile getirdi.

İşte Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrencinin çektiği özür videosu...