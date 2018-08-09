Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Buse Narcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Narcı, yeni aşkı için geçtiğimiz gün "Sinan benim Yunan heykelim" diyerek aşkını itiraf etmişti. Ancak çifttin mutluluğu kısa sürdü. Akçıl, Buse ile yollarını ayrıldığını ve kalbimde yeni birinin olduğunu söyledi.
Sinan Akçıl ve Buse Narcı'nın jet ayrılığının ardından şaşırtıcı açıklama
Sinan Akçıl ve Buse Narcı ilişkisi jet hızıyla başlayıp aynı hızda sone erdi. Akçıl için "Benim Yunan heykelim" diyen Buse Narcı bu açıklamayı görünce şok olacak. Ayrıldıklarını duyuran Akçıl, kalbimde başka biri var dedi. İşte Akçıl'ın o sözleri...
Etiketler: Buse Narcı , Sinan Akçıl
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