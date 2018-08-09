Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün Buse Narcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Narcı, yeni aşkı için geçtiğimiz gün "Sinan benim Yunan heykelim" diyerek aşkını itiraf etmişti. Ancak çifttin mutluluğu kısa sürdü. Akçıl, Buse ile yollarını ayrıldığını ve kalbimde yeni birinin olduğunu söyledi.