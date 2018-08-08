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  1. Cüneyt Arkın'dan güzel haber!

'nin eski eşi yaşanan olaylardan sonra ilk kez görüntülendi!

Ünlü şarkıcı 'nin 9 yıl evli kaldığı eski eşi Sinem Gedik, dün uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı. Oğluyla görüntülenen Sinem Gedik'in o anları...

Mustafa Cecelinin eski eşi yaşanan olaylardan sonra ilk kez görüntülendi!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik oğlu Arın ve akrabalarıyla görüntülendi.

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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 16:30
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