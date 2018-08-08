Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik oğlu Arın ve akrabalarıyla görüntülendi.
Mustafa Ceceli'nin eski eşi yaşanan olaylardan sonra ilk kez görüntülendi!
Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin 9 yıl evli kaldığı eski eşi Sinem Gedik, dün uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı. Oğluyla görüntülenen Sinem Gedik'in o anları...
Etiketler: Mustafa Ceceli , sine gedik
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