Son dakika: Cüneyt Arkın taburcu oldu

Geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla müşahede altında tutulan Cüneyt Arkın'dan iyi haber geldi. Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.Silivri'deki evinde yaşadığı solunum sıkıntısı sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın bu sabah taburcu oldu. 81 yaşındaki Arkın'ın tedavisinin hemşire gözetiminde evinde devam edeceği öğrenildi.
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