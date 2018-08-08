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Son dakika: Cüneyt Arkın taburcu oldu

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın taburcu edildi.

Cüneyt Arkından güzel haber!

Geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla müşahede altında tutulan Cüneyt Arkın'dan iyi haber geldi. Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Silivri'deki evinde yaşadığı solunum sıkıntısı sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın bu sabah taburcu oldu. 81 yaşındaki Arkın'ın tedavisinin hemşire gözetiminde evinde devam edeceği öğrenildi.
  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba 13:03
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