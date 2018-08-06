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Oyuncu 'ın bir hayranı dev afişle evlilik teklif etti

Ünlü oyuncu 'ın bir hayranı, 'de bir binanın dış cephesine afiş astırarak evlilik teklif etti.

Yakışıklı oyuncuya görülmemiş teklif

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu 'ın Ayşe adındaki bir hayranı, 'de bir binanın dış cephesine oyuncunun fotoğrafını bastırarak etti.

"BERKAY SANA AŞIĞIM, BENİMLE EVLENİR MİSİN?"

Berkay Hardal'ın, Ayşe adındaki bir Arap hayranı Karaköy'de bir binanın dış cephesine Berkay Hardal'ın devasa fotoğrafını astırdı. Habertürk'ün haberine göre, fotoğrafın üstüne "Berkay sana aşığım, seni çok seviyorum. Beyaz atlı prensim, benimle evlenir misin?" yazdıran hayranın afişini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.



"BÖYLESİ SEVİLMEK GARİP BİR HİS"

Bu özel sürpriz sonrası hem mutlu olduğunu hem de şaşırdığını belirten Berkay Hardal, "Bu duvardan menajerime gelen e-mail'le haberdar oldum, çok şaşırdım. Hoşuma da gitti tabii ki. Böylesi sevilmek, garip bir his. Çok güzel şeyler bunlar. Teşekkür ediyorum Ayşe'ye" diyerek duygularını dile getirdi.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 13:39
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