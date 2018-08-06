Türk Halk Müziği sanatçısı Tülin Berbergil de telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Berbergil, bankadan çektiği 50 bin TL'yi polis sandığı kişiye verdi. Parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayan Berbergil, ertesi gün kendisinden 140 bin TL isteyen dolandırıcıyı polise yakalattı.

ASAYİŞ ŞUBEDEN ARIYORUM

TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tülin Berbergil (57) Şişli'deki evinde 28 Haziran'da otururken cep telefonu çaldı. Kendisini İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polis memuru Fatih Öztürk olarak tanıtan kişi, Tülin Berbergil'e banka hesabının FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledi. Kimlik numarasını ve kimlik bilgilerini de Berbergil'e söyleyen Fatih Öztürk, kendisini cumhuriyet savcısı ile görüştüreceğini söyledi.

PARAYI SİVİL POLİS OTOSUNA BIRAKIN

Sahte polis, Berbergil'e hemen bankaya giderek 50 bin TL çekmesini söyledi. Sahte polis, parayı da Taksim'de Pürtelaş sokakta sivil polis otosuna vermesi istedi. Parayı çeken Tülin Berbergil, verilen adreste yanına gelen kişiye parayı verdi. Ses sanatçısına evine gitmesini ve yarım saatte bir kendisini araması söylendi.

ŞÜPHESİ DOĞRU ÇIKTI

Eve gittikten sonra şüphelenen Tülin Berbergil, asayiş şube müdürlüğünü arayarak Fatih Öztürk adında bir polisin olup olmadığını sordu. Böyle bir kişinin olmadığını öğrenen Berbergil durumu polise anlattı. Sahte polis bir gün sonra Berbergil'in telefonu tekrar aranıp bankadan 140 bin TL çekmesini istedi.

DOLANDIRICISINI YAKALATTI

Tülin Berbergil, polise haber vererek dolandırıcıların kendisini tekrar aradığını söyledi. Polis Tülin Berbergil'i takibe aldı. Bankaya gidip parayı çeken Berbergil, dolandırıcılar parayı nereye getirmesi gerektiğini sordu. Taksim Meydanı'na gelmesi söylenen ses sanatçısına da telefonu da kapatmaması söylendi. Bir gün önce parayı alan kişi Tülin Berbergil'in yanına geldi. Sahte polis kendisine bir telefon vererek konuşmaları bundan sonra bu telefonla yapılacağını söyledi. Bu sırada polis, dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı.

TUTUKLANAN ZANLI 'PİŞMANIM'

Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanan sahte polisin 43 yaşındaki İbrahim Y. olduğu ve 2 dolandırıcılık olayından daha arandığı öğrenildi. Sorgusunda askerde olan oğlumu görmek için İstanbul'a Şanlıurfa'dan geldiğini belirten İbrahim Y., "Urfa'dan tanıdığım İsa, Hasan, Ahmet ve ismini bilmediğim bir kişiden oluşan ekip beni aradı. Taksim'den bir kadından 50 bin TL alacağımı söylediler. Parayı aldım sonra da 4 bin TL'yi kendime ayırdım. Ertesi gün tekrar beni arayarak aynı kadına Taksim'de telefon vermemi söylediler. Telefonu verirken polis beni gözaltına aldı. Pişmanım" dedi.

17 BUÇUK YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık İbrahim Y. hakkında zincirleme nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl 3 aydan 17,5 yıl ve adli para cezası istemiyle dava açtı. Tutuklu sanık İbrahim Y. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.