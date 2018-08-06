Yol Durumu
  1. Yakışıklı oyuncuya görülmemiş teklif

İngiliz Kraliyeti'nin en güzel üyesi Lady Amelia, üstsüz güneşlendi

İngiliz Kraliyet ailesinin genç üyelerinden Lady Amelia, plajda üstsüz güneşlenirken görüntülendi. Tatil için gözde tatil mekanı İbiza'yı tercih eden genç Lady, üstsüz görüntülenmesine rağmen rahat tavırlarından vazgeçmedi.

Kuralları yıkıp üstsüz güneşlendi

İbiza tatilinde görüntülendiğini bile bile üstsüz güneşlenmekten çekinmeyen genç kraliyet üyesi kendisini görüntüleyen gazetecelere sadece dil çıkardı.

  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 13:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar