İbiza tatilinde görüntülendiğini bile bile üstsüz güneşlenmekten çekinmeyen genç kraliyet üyesi kendisini görüntüleyen gazetecelere sadece dil çıkardı.
İngiliz Kraliyeti'nin en güzel üyesi Lady Amelia, üstsüz güneşlendi
İngiliz Kraliyet ailesinin genç üyelerinden Lady Amelia, plajda üstsüz güneşlenirken görüntülendi. Tatil için gözde tatil mekanı İbiza'yı tercih eden genç Lady, üstsüz görüntülenmesine rağmen rahat tavırlarından vazgeçmedi.
- Eski sevgilisinin iddialarına yanıt verdi
- Paris Hilton'dan Adriana Lima ve Metin Hara aşkına yorum
- Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu nasıl?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.