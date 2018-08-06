Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla hayatımıza giren şimdilerde ise ekranların en çok izlenen dizisi "Sen Anlat Karadeniz" de seyirci karşısına çıkan Öykü Gürman, sosyal medya hesabından yengesinin vefat ettiğini duyurdu.
ACISINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Yengesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Öykü Gürman, "Dünya'ya gelmemize sebep olan gözlerimi açmaya çalışırken ilk gördüğüm,belki de dedikleri gibi şarkı söyler gibi ilk ağladığım kişi "yengem" .... "bu çocukları ben doğurttum"derken ki gururu,sevinci,gülümseyişi bana hep mutluluk verdi.... her zaman hissettim o sıcaklığı, ve hissetmeye de devam edeceğim... bir fotoğraf çok şey demek aslında.... anılar, çocukluk, aile, sevgi, saygı, bağlılık, paylaşım ama en çok kalan, bize en çok kalması gereken içten bir gülüş ve iyi niyet... Başımız sağolsun yengem, nurlar içinde yat" sözleriyle acısını takipçileriyle paylaştı. Yengesini kaybeden Öykü Gürman'ın gönderisine takipçileri taziye yorumlarını bıraktı.
ACISINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Yengesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Öykü Gürman, "Dünya'ya gelmemize sebep olan gözlerimi açmaya çalışırken ilk gördüğüm,belki de dedikleri gibi şarkı söyler gibi ilk ağladığım kişi "yengem" .... "bu çocukları ben doğurttum"derken ki gururu,sevinci,gülümseyişi bana hep mutluluk verdi.... her zaman hissettim o sıcaklığı, ve hissetmeye de devam edeceğim... bir fotoğraf çok şey demek aslında.... anılar, çocukluk, aile, sevgi, saygı, bağlılık, paylaşım ama en çok kalan, bize en çok kalması gereken içten bir gülüş ve iyi niyet... Başımız sağolsun yengem, nurlar içinde yat" sözleriyle acısını takipçileriyle paylaştı. Yengesini kaybeden Öykü Gürman'ın gönderisine takipçileri taziye yorumlarını bıraktı.
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