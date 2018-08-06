Altunizade Acıbadem Hastanesi Başhekimi Pr. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, beyin kanseri teşhisi konulan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beyinden alınan örnekler sonucu tedavi sürecine başlanacağını ifade eden Çuhadaroğlu, "Çıkan sonuçlara göre bir yol haritası belirleyeceğiz." dedi
Son dakika: Nur Yerlitaş ameliyat oldu! Doktoru Yerlitaş'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu
Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz günlerde beyin kanseri teşhisi konulmuştu. Bugün ameliyata alınan Nur Yerlitaş'ın durumu hakkında doktoru Prof.Dr. Çağlar Çuhadaroğlu basın açıklamasında bulundu. Peki, Nur Yerlitaş iyi mi, Nur Yerlitaş'ın ameliyatı nasıl geçti... İşte Nur Yerlitaş'ın son durumu hakkında doktorunun açıklaması...
Etiketler: Nur Yerlitaş , yoğun bakım , ameliyat , Çağlar Çuhadaroğlu , altunizade acıbadem hastane başhekim pr , kanser
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.