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Son dakika: oldu! Doktoru Yerlitaş'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

Ünlü modacı 'a geçtiğimiz günlerde beyin i teşhisi konulmuştu. Bugün a alınan Nur Yerlitaş'ın durumu hakkında doktoru Prof.Dr. basın açıklamasında bulundu. Peki, Nur Yerlitaş iyi mi, Nur Yerlitaş'ın ameliyatı nasıl geçti... İşte Nur Yerlitaş'ın son durumu hakkında doktorunun açıklaması...

Altunizade Acıbadem Hastanesi Başhekimi Pr. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, beyin kanseri teşhisi konulan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beyinden alınan örnekler sonucu tedavi sürecine başlanacağını ifade eden Çuhadaroğlu, "Çıkan sonuçlara göre bir yol haritası belirleyeceğiz." dedi

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 18:16
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