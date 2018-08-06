Altunizade Acıbadem Hastanesi Başhekimi Pr. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, beyin kanseri teşhisi konulan Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beyinden alınan örnekler sonucu tedavi sürecine başlanacağını ifade eden Çuhadaroğlu, "Çıkan sonuçlara göre bir yol haritası belirleyeceğiz." dedi