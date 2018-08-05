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'ın '' türküsüyle yüzdü! o videoyla çalkalandı

'in halklalı şeker türküsü ile çektiği video, izlenme ve paylaşma rekoru kırıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı, besteci, müzisyen, yapımcı ve oyuncu olan en çok da güçlü sesiyle tanınan Alicia Keys, 'ın halklı şeker türküsüyle tatil yapıyor. Ünlü şarkıcı Alicia Keys, türküsüyle denizdeki keyfini hesabından paylaştı. Sonuç; sosyal medya bu videoyla sallandı. İşte Alicia Keys'in halkalı şeker türküsüyle keyif yaptığı o anlar...

25 Ocak 1981 tarihinde New York'ta dünyaya gelen Alicia Keys, güçlü sesiyle dünyayı büyülüyor. Ünlü şarkıcının kişisel Instagram hesabından paylaştığı video ise olay yarattı. Alicia Keys'in Halkalı Şeker şarkısı eşliğinde yüzdüğü ve paylaştığı Instagram videosu, Twitter'da TT oldu.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 17:05
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