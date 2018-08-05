25 Ocak 1981 tarihinde New York'ta dünyaya gelen Alicia Keys, güçlü sesiyle dünyayı büyülüyor. Ünlü şarkıcının kişisel Instagram hesabından paylaştığı video ise olay yarattı. Alicia Keys'in Halkalı Şeker şarkısı eşliğinde yüzdüğü ve paylaştığı Instagram videosu, Twitter'da TT oldu.
Alicia Keys Kubat'ın 'halkalı şeker' türküsüyle yüzdü! Sosyal medya o videoyla çalkalandı
Alicia Keys'in halklalı şeker türküsü ile çektiği video, izlenme ve paylaşma rekoru kırıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı, besteci, müzisyen, yapımcı ve oyuncu olan en çok da güçlü sesiyle tanınan Alicia Keys, Kubat'ın halklı şeker türküsüyle tatil yapıyor. Ünlü şarkıcı Alicia Keys, halkalı şeker türküsüyle denizdeki keyfini sosyal medya hesabından paylaştı. Sonuç; sosyal medya bu videoyla sallandı. İşte Alicia Keys'in halkalı şeker türküsüyle keyif yaptığı o anlar...
Etiketler: New York , Alicia Keys , Sosyal medya , instagram , Halkalı Şeker , Kubat
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