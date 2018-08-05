25 Ocak 1981 tarihinde New York'ta dünyaya gelen Alicia Keys, güçlü sesiyle dünyayı büyülüyor. Ünlü şarkıcının kişisel Instagram hesabından paylaştığı video ise olay yarattı. Alicia Keys'in Halkalı Şeker şarkısı eşliğinde yüzdüğü ve paylaştığı Instagram videosu, Twitter'da TT oldu.