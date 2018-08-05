Oyuncu Demete Özdemir, güzelliği ve yaşadığı aşkla son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
Demet Özdemir'in yıllar önceki görüntülerine sevgilisi Seçkin Özdemir'den destek geldi
Geçtiğimiz gün güzel oyuncu Demet Özdemir'in yıllar önce Ayşe Dinçer'in klibinde dans ettiği görüntüleri ortaya çıkmış, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevgilisi Seçkin Özdemir'den o görüntüler için sosyal medya aracılığıyla destek yazısı gecikmedi. İşte Demet Özdemir'in olay görüntüleri hakkında Seçkin Özdemir'in o yorumu...
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