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'in yıllar önceki görüntülerine sevgilisi 'den destek geldi

Geçtiğimiz gün güzel oyuncu 'in yıllar önce Ayşe Dinçer'in klibinde dans ettiği görüntüleri ortaya çıkmış, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevgilisi 'den o görüntüler için sosyal medya aracılığıyla destek yazısı gecikmedi. İşte Demet Özdemir'in olay görüntüleri hakkında Seçkin Özdemir'in o yorumu...

Demete sevgilisinden destek

Oyuncu Demete Özdemir, güzelliği ve yaşadığı aşkla son dönemde sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 13:54
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