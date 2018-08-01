Yeni albümünü 10 Ağustos'ta müzikseverlerin beğenisine sunacak olan İrem Derici, Instagram hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı.
ÖĞRENCİ KİMLİĞİNİ TİŞÖRTÜNE BASTIRDI
İrem Derici 10 Ağustos'tayayınlamayı planladığı albümü içinçalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarına devam ettiği sırada sosyal medya hesabından güzel bir paylaşım yaparak hayranlarına nostalji yaşattı. Ünlü şarkıcı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nde okuduğu döneme ait öğrenci kimliğini tişörtüne bastırarak fotoğraf çekildi.
PİYANO BÖLÜMÜ
Paylaştığı gönderideki tişörtte:
Ad: İrem Derici
Numarası: 93-94
Bölümü: Piyano
Sınıfı: Hazırlık-1 bilgileri yer alıyordu. Derici bu paylaşımı ile üniversite yıllarındaki anılarına geri dönüş yaptı.
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