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öğrenci kimliğini tişörtüne bastırarak nostalji yaptı

ünü 'ta müzikseverlerin beğenisine sunacak olan , hesabından üniversite yıllarına ait öğrenci kimliğinin tişörtüne bastırılmış olarak çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Öğrenci kimliğini tişörtüne bastırdı!

ünü 'ta müzikseverlerin beğenisine sunacak olan , Instagram hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı.

ÖĞRENCİ KİMLİĞİNİ TİŞÖRTÜNE BASTIRDI
İrem Derici 10 Ağustos'tayayınlamayı planladığı albümü içinçalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarına devam ettiği sırada hesabından güzel bir paylaşım yaparak hayranlarına nostalji yaşattı. Ünlü şarkıcı Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nde okuduğu döneme ait öğrenci kimliğini tişörtüne bastırarak fotoğraf çekildi.

PİYANO BÖLÜMÜ

Paylaştığı gönderideki tişörtte:

Ad: İrem Derici

Numarası: 93-94

Bölümü: Piyano

Sınıfı: Hazırlık-1 bilgileri yer alıyordu. Derici bu paylaşımı ile üniversite yıllarındaki anılarına geri dönüş yaptı.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 00:18
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