İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses bu fotoğrafını 'buralar yanıyor' notuyla paylaştı. Takipçileri ünlü şarkıcıya 'bu ne hal, biraz kilo al' yorumunda bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'gayet fit' mesajıyla Tatlıses'e destek oldu.
İdo'nun tartışma yaratan fotoğrafı
Etiketler: ibrahim tatlıses , İDO , derya tuna
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