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'nun tartışma yaratan fotoğrafı

İdodan olay fotoğraf!
ve 'nın oğlu Tatlıses bu fotoğrafını 'buralar yanıyor' notuyla paylaştı. Takipçileri ünlü şarkıcıya 'bu ne hal, biraz kilo al' yorumunda bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'gayet fit' mesajıyla Tatlıses'e destek oldu.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 00:23
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