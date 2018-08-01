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havuz başında dinlendi

ile nişanlısı Selim Selimoğlu önceki gün Çeşme’de objektife yansıdı.

Havuz başında kestirdi
Alaçatı havuz başında otururken görüntülenen aşıklar gün boyu gölgede şemsiye altında kalmayı tercih etti.




Yakın dostları ile keyifli vakit geçiren çiftin bir yandan düğün hazırlıklarını konuştuğu öğrenildi.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 00:08
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