Alaçatı havuz başında otururken görüntülenen aşıklar gün boyu gölgede şemsiye altında kalmayı tercih etti.
Yakın dostları ile keyifli vakit geçiren çiftin bir yandan düğün hazırlıklarını konuştuğu öğrenildi.
Yakın dostları ile keyifli vakit geçiren çiftin bir yandan düğün hazırlıklarını konuştuğu öğrenildi.
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