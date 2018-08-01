Amine Gülşe’nin fotoğrafı olay oldu!

Oyuncu Amine Gülşe ile bir süredir aşk yaşayan Mesut Özil'i fanları rahat bırakmıyor. Aşklarına dolu dizgin devam eden çiftten evlilik haberi gelmesi için adeta sabırsızlanıyor sevenleri.
Oyuncu Amine Gülşe ile bir süredir aşk yaşayan Mesut Özil'i fanları rahat bırakmıyor. Aşklarına dolu dizgin devam eden çiftten evlilik haberi gelmesi için adeta sabırsızlanıyor sevenleri.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.