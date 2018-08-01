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Amine Gülşe’nin fotoğrafı olay oldu!

Amine Gülşe kalp emojisiyle paylaştı, sosyal medya alemi ‘evlenin artık’ çağrısında bulundu!

Amineden olay fotoğraf!

Oyuncu Amine Gülşe ile bir süredir aşk yaşayan Mesut Özil'i fanları rahat bırakmıyor. Aşklarına dolu dizgin devam eden çiftten evlilik haberi gelmesi için adeta sabırsızlanıyor sevenleri.

  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 00:40
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