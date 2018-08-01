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  1. Havuz başında kestirdi

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Oyuncu ,bir filminin ’si oldu. Kilo veren ve saçlarının rengini değiştiren Özcan’ın imaj değişikliği dikkatlerden kaçmadı.

Açelya Özcanın yeni imajı!
Başarılı projelerin kadrosunda yer alan , yeni sezona ıyla başlıyor. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yaptığı, Dijital Sanatlar yapımı bir film'de karakterini canlandıracak olan Özcan, bu rol için hem kilo verdi hem de saçlarının rengini değiştirdi. Açelya Özcan, aksanı kullanabilmek için günlerce aksan çalıştığını da söyledi.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 00:01
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