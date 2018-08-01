Başarılı projelerin kadrosunda yer alan Açelya Özcan, yeni sezona yeni imajıyla başlıyor. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yaptığı, Dijital Sanatlar yapımı bir film'de İngiliz Suzie karakterini canlandıracak olan Özcan, bu rol için hem kilo verdi hem de saçlarının rengini değiştirdi. Açelya Özcan, aksanı kullanabilmek için günlerce aksan çalıştığını da söyledi.
Açelya Özcan'ın yeni imajı!
Oyuncu Açelya Özcan,bir filminin İngiliz Suzie’si oldu. Kilo veren ve saçlarının rengini değiştiren Özcan’ın imaj değişikliği dikkatlerden kaçmadı.
Etiketler: yeni imaj , Açelya Özcan , İngiliz Suzie
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