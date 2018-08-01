İkinci kez anne olmaya hazırlanan Aslı Tandoğan, makyajsız fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı
Anne olma duygusunu ikinci kez yaşayacak olan oyuncu Aslı Tandoğan, ailesiyle beraber gittiği Bodrum tatilinin keyfin çıkarıyor. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Tandoğan, makyajsız halini sosyal medya hesabında paylaştı.
ASLI TANDOĞAN'DA MODAYA UYDU
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Tandoğan, modaya uydu ve sıfır makyaj halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
İşte Aslı Tandogan'ın o gönderisi;
Anne olma duygusunu ikinci kez yaşayacak olan oyuncu Aslı Tandoğan, ailesiyle beraber gittiği Bodrum tatilinin keyfin çıkarıyor. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Tandoğan, makyajsız halini sosyal medya hesabında paylaştı.
ASLI TANDOĞAN'DA MODAYA UYDU
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Tandoğan, modaya uydu ve sıfır makyaj halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
İşte Aslı Tandogan'ın o gönderisi;
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