Yol Durumu
  1. Amine'den olay fotoğraf!

Aslı Tandoğan'nın makyajsız paylaşımı yı ayağa kaldırdı

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, makyajsız fotoğrafını 'da takipçileriyle paylaştı. Tandoğan'ın makyajsız halini gören kullanıcıları şoke oldu.

Doğal güzellik
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Aslı Tandoğan, makyajsız fotoğrafını hesabından paylaştı
Anne olma duygusunu ikinci kez yaşayacak olan oyuncu Aslı Tandoğan, ailesiyle beraber gittiği tatilinin keyfin çıkarıyor. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Tandoğan, makyajsız halini hesabında paylaştı.

ASLI TANDOĞAN'DA MODAYA UYDU
Denizin ve güneşin tadını çıkaran Tandoğan, modaya uydu ve sıfır makyaj halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

İşte Aslı Tandogan'ın o gönderisi;

Etiketler: , , ,
  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 00:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar