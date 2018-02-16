Moda dünyasının gündemden düşmeyen kız kardeşleri Gigi Hadid (22) ve Bella Hadid (21)'in Filistin kökenli babası Mohamed Hadid hakkında tecavüz suçlamasında bulunuldu.
Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babasına tecavüz suçlaması
Süper model kız kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası olan milyarder iş insanı Mohamed Hadid hakkında tecavüz suçlamasında bulunuldu.
Etiketler: Gigi Hadid , Bella Hadid , Mohamed Hadid
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