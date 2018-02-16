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ve ’in babasına tecavüz suçlaması

Süper model kız kardeşler ve ’in babası olan milyarder iş insanı hakkında tecavüz suçlamasında bulunuldu.

Moda dünyasının gündemden düşmeyen kız kardeşleri (22) ve (21)'in Filistin kökenli babası hakkında tecavüz suçlamasında bulunuldu.

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  • 16 Şubat 2018, Cuma 07:43
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