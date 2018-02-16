;
Yol Durumu
  1. Tarkan da ses verdi Cem Yılmaz kaçıyor!
  2. Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babasına tecavüz suçlaması

Düğün tarihi belli oldu

Milli file bekçisi , önceki gün spiker nişanlısı 'le birlikte Bebek'te görüntülendi.

Düğün tarihi belli oldu

Sevgililer Günü'nde nişanlısı 'i yalnız bırakmayan , düğün tarihini açıkladı.

Geçtiğimiz ay nişanlanan çift, 24 Haziran'da Çırağan Sarayı'nda dünya evine gireceklerini müjdeledi.

Etiketler: ,
  • 16 Şubat 2018, Cuma 07:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar