Sevgililer Günü'nde nişanlısı Hilal Özdemir'i yalnız bırakmayan Volkan Babacan, düğün tarihini açıkladı.
Geçtiğimiz ay nişanlanan çift, 24 Haziran'da Çırağan Sarayı'nda dünya evine gireceklerini müjdeledi.
Düğün tarihi belli oldu
Milli file bekçisi Volkan Babacan, önceki gün spiker nişanlısı Hilal Özdemir'le birlikte Bebek'te görüntülendi.
Sevgililer Günü'nde nişanlısı Hilal Özdemir'i yalnız bırakmayan Volkan Babacan, düğün tarihini açıkladı.
Etiketler: Volkan Babacan , Hilal Özdemir
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