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The Met ekibi Yıldız Holding’de: Sanat ve Kültür bir arada

New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin üst yönetim ekibi, Yıldız Holding’in Çamlıca’daki kampüsünün ziyaret ederek, İslam eserler, çağdaş sanat ve arkeolojik eserlerden oluşan geniş koleksiyonu inceledi. Murat Ülker’in ev sahipliği yaptığı etkinlik, kültürel mirasın paylaşılması ve sanatın evrensel dilinde buluşma fırsatı sundu.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 18:13 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 18:13
The Met ekibi Yıldız Holding’de: Sanat ve Kültür bir arada

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New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin üst yönetim ekibi, Yıldız Holding'in geniş sanat koleksiyonunu incelemek amacıyla Holding'in Çamlıca'daki kampüsünü ziyaret etti. Dünyanın en prestijli müzelerinden biri olan The Met'in yöneticileri, Yıldız Holding'in İslam eserleri, çağdaş sanat ve arkeolojik eserlerden oluşan değerli koleksiyonlarını yerinde görme fırsatı buldu.

MURAT ÜLKER EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Ziyarete, pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve pladis CEO'su Salman Amin ev sahipliği yaptı. Murat Ülker, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği The Met ziyaretinde üst yönetimi İstanbul'a davet ettiğini belirterek, "Sanatın evrensel dilinde buluşmanın ve kültürel mirasımızı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

SANAT VE KÜLTÜREL MİRAS PAYLAŞILDI

The Met ekibi, Yıldız Holding'in geleneksel hat sanatından çağdaş eserlere kadar uzanan koleksiyonunu büyük bir beğeniyle inceledi. Ziyaret, İstanbul Boğaz'ında düzenlenen bir turla sona erdi. Ülker, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yaparak, The Met ekibine teşekkürlerini sundu.

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