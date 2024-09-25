Kalyon Kültür’den etkinlik üstüne etkinlik: İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin uğrak sanat rotası olacak

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Kalyon Vakfı tarafından "Geçmişe vefa geleceğe değer" misyonu ile 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Kalyon Kültür; sanatseverlerin buluşma adresi olmaya devam ediyor. TARİHLERE DİKKAT

28 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin rotasında yer alan Kalyon Kültür, festival boyunca sabah 11.00'den akşam 21.00'e kadar açık olacak.

Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler Kalyon Kültür'ün Nişantaşı'ndaki yerleşkesinde İstanbullu sanatseverler, hem devam eden Kenan Işık'ın Zamanın Ardında İstanbul-Roma sergisini ziyaret etme fırsatı bulacak hem de festival için özenle hazırlanan etkinliklere katılabilecek.