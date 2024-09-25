Kalyon Kültür’den etkinlik üstüne etkinlik: İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin uğrak sanat rotası olacak

Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler
Sanatseverler Kenan Işık sergisinde tuvale yansıyan resimlerin yanı sıra kabartma ve çini uygulamalardan oluşan 35 eser ile buluşacak. Işık'ın, Kalyon Kültür için özel olarak hazırladığı sergi ziyaretçileri İstanbul ve Roma arasında yolculuğa çıkaracak.
Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler
Kalyon Kültür Direktörü Dr. Cem Bülent Ünal, festivalde yer almaktan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle ifade etti:
"Kalyon Kültür olarak sanatın farklı disiplinlerini ve sanatçıları, zaman ve mekândan bağımsız uygun olan her platformda destekleyen bir vizyonumuz var. Dolayısıyla kültür ve sanatın her formunu kutlayan böyle prestijli bir festivalin parçası olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Amacımız, sanatseverleri bir araya getirerek yaratıcılığı teşvik etmek ve Kalyon Kültür'e gelen herkese kalıcı anılar bırakmak."
Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler
Kenan Işık sergisinin yanı sıra 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
www.kalyonkultur.org/tr/etkinlikler/
Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler
Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler