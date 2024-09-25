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Kalyon Kültür'den etkinlik üstüne etkinlik: İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin uğrak sanat rotası olacak

28 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin rotasında yer alan Kalyon Kültür, festival boyunca sanatseverleri zengin içeriği ile ağırlayacak. İşte Kalyon Kültür'ün sanat severlere sunacağı etkinlikler...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 12:27 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 12:27
Kalyon Kültür’den etkinlik üstüne etkinlik: İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin uğrak sanat rotası olacak

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Kalyon Vakfı tarafından "Geçmişe vefa geleceğe değer" misyonu ile 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Kalyon Kültür; sanatseverlerin buluşma adresi olmaya devam ediyor.

TARİHLERE DİKKAT
28 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin rotasında yer alan Kalyon Kültür, festival boyunca sabah 11.00'den akşam 21.00'e kadar açık olacak.

Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinliklerKalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler

Kalyon Kültür'ün Nişantaşı'ndaki yerleşkesinde İstanbullu sanatseverler, hem devam eden Kenan Işık'ın Zamanın Ardında İstanbul-Roma sergisini ziyaret etme fırsatı bulacak hem de festival için özenle hazırlanan etkinliklere katılabilecek.

Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinliklerKalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler

Konserler, seminerler, sanatçı buluşmaları, çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen sanat atölyeleri, İstanbul Kültür Yolu kapsamında Kalyon Kültür'de bir araya gelecek ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatacak.

Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinliklerKalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler

Sanatseverler Kenan Işık sergisinde tuvale yansıyan resimlerin yanı sıra kabartma ve çini uygulamalardan oluşan 35 eser ile buluşacak. Işık'ın, Kalyon Kültür için özel olarak hazırladığı sergi ziyaretçileri İstanbul ve Roma arasında yolculuğa çıkaracak.

Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinliklerKalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler

Kalyon Kültür Direktörü Dr. Cem Bülent Ünal, festivalde yer almaktan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle ifade etti:

"Kalyon Kültür olarak sanatın farklı disiplinlerini ve sanatçıları, zaman ve mekândan bağımsız uygun olan her platformda destekleyen bir vizyonumuz var. Dolayısıyla kültür ve sanatın her formunu kutlayan böyle prestijli bir festivalin parçası olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Amacımız, sanatseverleri bir araya getirerek yaratıcılığı teşvik etmek ve Kalyon Kültür'e gelen herkese kalıcı anılar bırakmak."

Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinliklerKalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler

Kenan Işık sergisinin yanı sıra 28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

www.kalyonkultur.org/tr/etkinlikler/

Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinliklerKalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler

Kalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinliklerKalyon Kültür'de gerçekleştirecek etklinlikler

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