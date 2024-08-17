Universiti Teknologi Brunei (UTB), Türkiye Tanıtım Günü 2024'e ev sahipliği yapıyor

UTB tarafından düzenlenen etkinlik, UTB personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kurslarının mevcudiyeti konusunda farkındalığı artırmayı ve bilgi paylaşımını sağlamayı, ayrıca etkinlik mekanının yakınında kurulan etkileşimli stantlar aracılığıyla Türkiye'nin sanatını ve kültürünü tanıtmayı amaçlıyordu. Farklı stantlar, katılımcılara Türk hat sanatını görme, okçulukla tanışma, önemli tarihi ve turistik yerler hakkında bilgi alma ve UTB öğrencilerine sunulan seçmeli "Türkçe derslerine" kaydolma fırsatları sundu.