Universiti Teknologi Brunei (UTB), Türkiye Tanıtım Günü 2024'e ev sahipliği yapıyor





Büyükelçi, "Bir kültürün cazibesini ve hazinelerini daha derinden anlamanın anahtarı dilini öğrenmektir. Şimdi Brunei'deki 11 farklı kurumda düzenli olarak yürütülen Türkçe dil kursları sayesinde, Türkiye ve Brunei vatandaşları arasındaki etkileşimin ciddi oranda arttığını gördük" dedi.





Büyükelçi Ersoy konuşmasında, Türkiye'nin ve Türkçe'nin küresel düzeyde giderek artan önemine dikkat çektikten sonra, öğrencilere Türkiye'de eğitim görmek için başvurabilecekleri burslar ve her düzeyde öğrenim için mevcut olan değişim programları gibi eğitim ve mesleki fırsatların zenginliği hakkında bilgi verdi.





Katılımcılar programdan sonra bir taraftan Türkiye fotoğrafları ve Hüsn-ü Hat sergilerini gezdiler, diğer taraftan da Türkçe Dersleri, Okçuluk Kursları ve Türkiye stantlarını ziyaret ederek bilgi alma imkanı buldular. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN