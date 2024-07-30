Aydın’daki Afrodisias Antik Kenti’nde heyecanlandıran keşif! Kolosal Zeus Başı yüzyıllar sonra gün ışığıyla buluştu

Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti'nde bulunan Kolosal Zeus Başı



Afrodisyas Anti Kenti, Roma döneminin en önemli sanat merkezlerinden biri olarak biliniyor.



"ANADOLU'NUN ZENGİN GEÇMİŞİNİ GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"



Bakan Ersoy konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Afrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus Başı!



Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus'un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor.