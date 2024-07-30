Aydın’daki Afrodisias Antik Kenti’nde heyecanlandıran keşif! Kolosal Zeus Başı yüzyıllar sonra gün ışığıyla buluştu

Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Zeus'a ait mermer başa ulaşıldı.
"BENZERSİZ KEŞİF"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy fotoğrafları, "Afrodisias'ta benzersiz bir keşif" notuyla paylaştı.
Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Zeus'a ait mermer başa ulaşıldı.
"BENZERSİZ KEŞİF"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy fotoğrafları, "Afrodisias'ta benzersiz bir keşif" notuyla paylaştı.
Mermer taşın mimari bir eserin parçası olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Üzerindeki kabartmalarda kullanılan işçilik dikkat çekiyor. Uzmanlar heykelin milattan sonra 2'nci-3'üncü yüzyıla tarihlendiriyor.
Afrodisyas Anti Kenti, Roma döneminin en önemli sanat merkezlerinden biri olarak biliniyor.
"ANADOLU'NUN ZENGİN GEÇMİŞİNİ GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"
Bakan Ersoy konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Afrodisias'ta benzersiz bir keşif: Kolosal Zeus Başı!
Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus'un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor.
Anadolu'nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek.