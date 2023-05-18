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    "Ramazanın Işığını Yakala!” 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının kazananları belli oldu!

    NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bu yıl dördüncüsünü düzenleyerek geleneksel hâle getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden Ramazan ayının heyecan ve ruhunu yansıtan fotoğraflar; aralarında ünlü Türk fotoğrafçı Engin Uzun’un da yer aldığı jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi.

    takvim.com.tr
    Kazananlar belli oldu!

    Ramazan ayının heyecanını farklı coğrafyalardan çocuklarla birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak niyetiyle gerçekleştirilen uluslararası fotoğraf yarışmasına tüm dünyadan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar kendi kültürlerine has süslemeler, yemekler, kıyafetler ve kutlamalar gibi Ramazan ayı geleneklerini fotoğraflarla yansıttılar. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın bulunduğu, ibadethanelerin ve iftar çadırlarının yer aldığı, paylaşmanın ve huzurun öne çıktığı fotoğraf kareleri jüri tarafından değerlendirildi.

    Fas, Pakistan, Endonezya, Azerbaycan, Tunus, Hindistan, İspanya, Bangladeş, Somali, Çin, Cezayir, Tanzanya olmak üzere birçok farklı ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden yarışmaya katılım sağlandı.

    İşte Kazananlar ve Ödülleri!

    Lise

    1. Ayşenur K. - İstanbul / Dji Osmo Aksiyon Fotoğraf Makinesi

    2. Zakariae E. - Fas / Scjam C200 Aksiyon Fotoğraf Makinesi

    3. Osman Hakan A. - Denizli / Instax Fotoğraf Makinesi

    4. Zaidan Rizqullah Dirgantara P. - Endonezya / Mansiyon Ödülü

    Ortaokul

    1. Elif Kayra Y. - Balıkesir / Dji Osmo Pocket Aksiyon Fotoğraf Makinesi

    2. Ömer İ. - İstanbul / Android Tablet

    3. Elif Sühre A. - İstanbul / Instax Fotoğraf Makinesi

    4. Hafize Zeynep A. - İstanbul / Mansiyon Ödülü

    İlkokul

    1. Hasan B. - Şanlıurfa / Android Tablet

    2. Aselnaz E. - Batman / Instax Fotoğraf Makinesi

    3. Alparslan B. - İstanbul / Kablosuz Kulaklık

    4. Zea Zahra K. - Endonezya / Mansiyon Ödülü

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    İGA Art Sanat
    Haberler Kültür-Sanat "Ramazanın Işığını Yakala!” 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının kazananları belli oldu!
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